Sanremo 2023, il brano di Gianluca Grignani spoilerato da un video in rete. «Il cantante resta in gara»

Circola in rete un video di pochissimi secondi pubblicato dal sito Mowmag che parrebbe rendere pubblica una prima stesura di "Quanto ti manca il fiato", brano con cui Gianluca Grignani torna in gara al Festival di Sanremo per la sua settima volta. Secondo quanto scrive il sito, il video sarebbe stato diffuso a seguito di "una recente diretta su Facebook del critico letterario Gian Paolo Serino", "amico e collaboratore" di Grignani che avrebbe "contribuito" nel tempo a una delle stesure del brano nato almeno dieci anni fa.

La versione diffusa non è la stessa che Grignani porterà all'Ariston

Dall'ascolto del breve frammento è evidente che la versione diffusa non è la stessa che porterà all'Ariston. Il brano, che porta la firma di Gianluca Grignani e di Enrico Melozzi, ha un testo che non coincide con quello diffuso non solo nella musica ma anche nel testo: nel video, infatti, la seconda strofa "Mio padre era uno dei tanti/ma era il mio eroe quando mi sorrideva" prosegue con le parole "questo lo ricordo bene", mentre nella versione in gara è anticipata da "vivevamo ancora insieme".

I casi Fedez/Michielin nel 2021 e Gianni Morandi nel 2022

Considerando il Regolamento e lo storico recente degli spoiler - Fedez/Michielin nel 2021 e Gianni Morandi nel 2022 - difficilmente la Rai e il direttore artistico Amadeus procederanno con l'eliminazione, alla luce anche della versione dissimile con quella ufficiale e con la brevità del filmato. A confermarlo anche l'Adnkronos che "da fonti Rai vicine all'organizzazione del Festival", che scrive: "la diffusione del video non pregiudica per la direzione del festival la partecipazione dell'artista. Il caso, dunque, si è aperto è chiuso in poche ore".

