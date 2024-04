Amadeus, la reazione del figlio Josè all'addio alla Rai: il gesto social

di Cristina Siciliano

Le voci erano più che corrette: Amadeus lascia davvero la Rai. Il conduttore ha scelto infatti di non rinnovare il suo contratto con l'azienda, in scadenza il 31 agosto. «Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, di responsabilità ed immenso piacere. Al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento. Non è stata una scelta semplice in considerazione degli importanti sforzi fatti da Rai per trattenermi». Lo ha comunicato nelle scorse ore il conduttore attraverso un videomessaggio che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

A distanza di un giorno dalla pubblicazione del messaggio social del conduttore, sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio Josè hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram il video.

La reazione social di Josè Sebastiani

Jose Sebastiani, ancora una volta continua ad essere il primo sostenitore di papà Amadeus.

Chi è Jose Sebastiani

Jose Seastiani, 15 anni, studia e segue la carriera calcistica. La passione per il calcio gli è stata trasmessa da papà Amadeus che, da vero tifoso dell'Inter, ha chiamato il figlio proprio in onore del tecnico Josè Murinho.

