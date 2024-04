Serena Autieri: «Tanti flirt? Da giovane mi divertivo. Pippo Baudo è il mio testimone, Michelle Hunziker la mia migliore amica»

di Serena De Santis

Serena Autieri è tra i volti più amati della televisione italiana. Ha finito da poco il tour di My Fair Lady, il musical per il quale è stata protagonista interpretando i panni di Eliza Doolittle, e ha sempre rivelato poco della sua vita privata. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ripercorso la sua infanzia, ricordando come suo papà fosse un grande tifoso del Napoli e ridendo al ricordo della sua partecipazione al Sanremo di Pippo Baudo. «Ricordo il provino con Pippo, durò un’ora e mezza, mi fece cantare, recitare, ballare - ha dichiarato -. Mi voleva in scena con poco trucco, mentre Gino Landi insisteva che dovevano nascondermi le lentiggini sul viso con tanto fondotinta: “In tv sembrano macchie”».

La benedizione di Maradona

«Mamma si ostinava a vestirmi da bambola, io invece ero una vera scugnizza e mi divertivo a scalare gli alberi. Un pomeriggio per andare a giocare mi mise un abitino rosa di chiffon, con la sottogonna svolazzante, un fiocco di velluto e dei nastri abbinati nei capelli, ero disperata», ha raccontato l'attrice.

Serena Autieri ha vissuto la sua infanzia a Napoli, città in cui si amano la pizza e Maradona. Lei stessa ricorda come, suo padre, ha voluto che il calciatore la benedisse con un bacio sulla fronte. «Sono nata nel quartiere di Soccavo, in via dell’Epomeo. Dietro casa nostra c’era il campo Paradiso, dove si allenava il Napoli, i giocatori li vedevamo spesso - ha spiegato -. Un giorno, avrò avuto 10 anni ed ero con papà, tifosissimo, abbiamo incontrato proprio Diego. Ci siamo avvicinati, lui mi ha accarezzato la testa e mi ha dato un bacetto sulla fronte. “La ‘uagliona è stata benedetta da Maradona!”, si vantava mio padre. Per giorni in famiglia non si parlava d’altro». Dopo quella "consacrazione", la conduttrice ha continuato a vedere e a seguire il Napoli, ma da sola. «Mio padre, mio fratello e mio cognato sono insopportabili, si deve stare in religioso silenzio - ha spiegato - Durante le partite indosso la maglietta ufficiale che mi ha regalato il presidente De Laurentiis».

La "papera" sul set de Il principe abusivo

Nel corso dell'intervista, ha raccontato un episodio che l'ha vista protagonista di uno "scivolone". «Scena con Christian De Sica. Ballavamo il tip tap.

E insomma, è caduta. Se ne sono accorti tutti, tranne De Sica che, invece, ha continuato a recitare. «Ho dato una sederata che ricorderò per tutta la vita - ha ricordato -. Mentre Christian, che non si era accorto di nulla, è andato avanti con la scena, finché il regista Alessandro Siani non ha gridato “Stooop! Stooop!”, anche perché ridevano tutti. A parte De Sica, mortificato “per la povera creatura”».

Pippo Baudo come testimone di nozze

Serena Autieri, nel 2003, è stata accanto a Pippo Baudo sul palco del Festival di Sanremo. «Da allora lo voglio sempre accanto a me, è stato pure il mio testimone di nozze - ha ricordato -. Mi ha regalato un vassoio d'argento con servizio da tè. Al ricevimento si è seduto al pianoforte e ha suonato Donna Rosa, ovviamente».

Prima di sposarsi, però, ha avuto diversi flirt. Voci dicono che abbia frequentato Matteo Marzotto, Gabriel Garko e Giovanni Malagò. Relazioni che lei non ha confermato, ma nemmeno smentito. «Per me la vita esiste da mio marito in poi. Comunque ero single e mi divertivo, punto», ha spiegato. Dal 2010 è felicemente sposata con Enrico Griselli. «Amici comuni insistevano per farmelo conoscere: “Siete perfetti insieme”. Io ero diffidente. “Da sola sto tanto bene, perché mi volete appioppare questo qui? Sicuro avrà qualche magagna”».

L'amicizia con Michelle Hunziker

È risaputo che l'attrice di Napoli sia molto amica di Michelle Hunziker. «Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio - ha dichiarato -. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante. L’ultima volta, a Milano, siamo rimaste abbracciate per dieci minuti».

Adora la determinazione di Michelle e che non parli mai male di nessuno. «Insieme facciamo le arrampicate in montagna, a San Cassiano, in Alta Badia. L’ho convinta io - ha concluso -. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. Per lunghe ore ci sei soltanto tu e la roccia, concentrata, nel silenzio. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita, impari ad andare avanti senza paura».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 12:35

