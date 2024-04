Oroscopo di giovedì 18 aprile: chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 18 aprile 2024. Il cielo sorride ai segni di fuoco: fino a venerdì 19 aprile il Sole è nell'Ariete, Mercurio (retrogrado) e Venere sono nel segno. Urano e Giove sono in Toro. La Luna è in Leone fino a giovedì. I segni di fuoco sono i protagonisti – soprattutto il Sagittario a cui non manca l'intraprendenza per portare a termine i progetti – della giornata. Un giovedì un po' sottotono, invece, per i segni d'acqua. Lo Scorpione vive un periodo apatico.

I consigli di Leggo per giovedì 18 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.