Sanremo 2023: Alessandro Siani uno degli ospiti del Festival?

Alessandro Siani sarà uno degli ospiti del Festival di Sanremo. Secondo quanto scrive l’Adnkronos, l’attore e regista napoletano sarà sul palco in una delle cinque serate della kermesse per raccontare “Tramite Amicizia”, il suo ultimo film in uscita nelle sale il 14 febbraio che lo vede dividere in panni di regista e protagonista. Non è chiaro se ci sarà spazio per lui all'Ariston anche per un monologo (magari proprio sul tema dell’amicizia) e se con lui ci saranno gli altri personaggi del film interpretati da Max Tortora, Matilde Gioli e Maria Di Biase.

Distribuito da 01 Distribution, la pellicola racconta la storia di Lorenzo (Siani), proprietario di un’agenzia, “Tramite amicizia”, che offre amici a noleggio. Per Alessandro Siani, “Tramite amicizia” è il sesto film come regista in dieci anni, dopo l’esordio con “Il Principe abusivo” nel 2013.

Siani ritorna al Festival: l'ultima volta nel 2015

Siani tornerebbe al Festival dopo che l’ultima volta, nel 2015, edizione condotta da Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocío Muñoz Morales,fece parlare di sé anche sui social (twitter in primis) per un freestyle criticato da platea e pubblico quando venne accusato di “body shaming” per una battuta sulla fisicità di un bambino seduto in prima fila ("Ci stai nella poltrona, bello a zio?”) e non piacque nemmeno il gioco sull'età da Inps di due fans che gli andavano incontro.

