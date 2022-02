Sanremo, Sabrina Ferilli scatenata: «Stasera non si fa un c***. Covid? Che ce frega, se ci ammaliamo tutti...»

Stasera conosceremo il vincitore di Sanremo 2022, e per la finalissima al fianco di Amadeus ci sarà Sabrina Ferilli, presente nella conferenza stampa in corso. L'attrice romana, davanti ai microfoni, ha applaudito ai risultati di questi giorni in termini di ascolti: «Stasera non si fa un c***», ha scherzato la Ferilli. «Magari Amadeus mi farà uscire alle 3, faremo corsi di sopravvivenza, per fortuna è previsto qualche piccolo snack. Tutt'al più mi vedrete sul finale quando si dirà chi ha vinto».

«Ho applaudito a questo grande successo - le sue parole - Sono contenta quando si fa centro, è una tv di Stato e in questo dovrebbe unirci tutti: un risultato buono per un'azienda pubblica è un risultato buono per tutti. Stasera - ha scherzato Sabrina - non se fa un c***o». «Sono molto felice - dice ancora - di essere qua, dove rivedo persone con cui ho iniziato la mia carriera 30 anni fa».

L'attrice romana che condurrà con Amadeus la serata finale del Festival, alle prese con la mascherina 'metti e togli' e i separatori in plexiglas nella conferenza stampa al Casinò, alla fine allarga le braccia ed esclama, nel suo romanesco verace: «Se poi s'ammalamo tutti, che ce frega? Oramai 'Sanremo' sarà finito, vorrà dì che ce ricoveranno tutti in gruppo...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 13:07

