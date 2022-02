Sanremo 2022, Cesare Cremonini scherza col cameraman caduto: «Mi ha preso troppo sul serio...»

A Sanremo 2022 non solo sorprese ed esibizioni. La caduta del cameraman durante l'esibizione di Cesare Cremonini è diventata subito virale sui social. E dopo la paura iniziale il cantante bolognese ha voluto sdrammatizzare l'accaduto con una foto nel dietro le quinte proprio con il cameraman più famoso di tutto il Festival di Sanremo. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Con Cremonini che scherza su Twitter: «Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto 'io vorrei farvi volare'».

Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto “io vorrei farvi volare”. 😂 Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene!! Eccoci vivi e felici dopo la performance. #Sanremo2022 pic.twitter.com/FjSfgFZJM1 — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) February 4, 2022

Cesare Cremonini per i suoi 20 anni di carriera ha incantato la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Il cantautore bolognese, ospite speciale, ha rapito tutti al suo debutto assoluto sul palco dell'Ariston tra hit del passato e il nuovo singolo «La ragazza del futuro». Pubblico in piedi in platea e a casa a ballare e cantare le canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Durante l'esibizione, però, c'è stato un piccolo incidente che non è passato affatto inosservato sui social.

Mentre Cremonini cantava Poetica, infatti, si è avvicinato alla telecamere per cercare di coinvolgere anche il pubblico a casa. Ad un certo punto, però, il cameraman è andato a finire sul pianoforte, ha perso l'equilibrio ed è caduto per terra.

Finita l'esibizione, Cesare ha voluto sdrammatizzare l'accaduto, ormai diventato virale sui social. E con un tweet ha voluto ironizzare: «Credo che il cameraman mi abbia preso sul serio quando ho detto 'io vorrei farvi volare'. Si chiama Manuel, è tra i migliori in Italia nel suo mestiere e per fortuna sta bene!! Eccoci vivi e felici dopo la performance».

