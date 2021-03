Sanremo 2021, Fedez e lo spolier di "Chiamami per nome": «Ecco cos'è successo»

Fedez racconta il motivo dell’involontario spoiler del brano “Chiamami per nome” che avrebbe poi portato a Sanremo 2021 e che stava per costargli l’eliminazione assieme alla collega Francesca Michielin. Una piccola parte del brano di Fedez e Francesca Michielin per Sanremo 2021 è infatti finita sul social prima dell'inizio della kermesse.

SANREMO 2021, FEDEZ E LO SPOILER: "ME L'HA CHIESTO MIA MOGLIE"

Fedez ha raccontato a “Rai Radio 2” come sono andati i fatti, dando in parte la colpa alla moglie Chiara Ferragni. Fedez stava montando un video e non si è accorto che c’era anche una piccola parte del brano per Sanremo 2021: quando la moglie l’ha visto, reputandolo bello, gli ha detto di caricarlo sul suo account Instagram, scatenando poi il patatrac: “Avavemo fretta, dovevamo uscire. Non mi accorgo – ha raccontato Fedez - mentre monto il video che un pezzettino piccolo così del brano era rimasto attaccato. Mia moglie Chiara lo vede, mi dice che è carino e mi chiede di pubblicarlo. In ascensore vede il filmato caricato e mi accorgo dall’accaduto, volevo fare qualcosa ma eravamo in ascensore, non prendeva, e in più stavamo scendendo in garage dove non c’è campo. E’ passato un minuto e si è scatenato il patatrac. Io piangevo disperato…”.

Per fortuna poi la coppia formata da Fedez e Francesca Michielin nonostante lo spolier non è stata eliminata e a Sanremo 2021 si è aggiudicata la seconda posizione, grazie anche all’intervento sui social della potentissima Chiara Ferragni, che ha chiesto ai suoi numerosissimi follower di votare per loro.

