Sanremo 2021, Claudio Fasulo Rai 1: «Se un cantante risulta positivo al Covid previsto ritiro e quarantena». Lo spettro del coronavirus aleggia sull'organizzazione del Festival, ieri un tecnico è risultato positivo, oggi quindi inevitabile, durante la conferenza stampa, la domanda da parte dei giornalisti sul nuovo regolamento in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico.

Il protocollo della Rai per il Festival di Sanremo 2021 che si terrà dal 2 al 6 marzo è stato stilato. Durante la conferenza stampa di presentazione della 71 ma edizione dle festival, i giornalisti hanno chiesto al vice direttore di Rai 1 Claudio Fasulo: «Cosa succede se un cantante dovesse risultare positivo?»

Stando agli ultimi aggiornamenti, la manifestazione sarebbe confermata dal . Il Festival sarà senza pubblico in presenza al Teatro Ariston e senza eventi annessi né tantomeno trasmissioni esterne.

«E' stata fatta un'integrazione al regolamento - ha spiegato fasulo . in caso di positività per quello che riguarda i cantanti in gara è stato integrato il passaggio sui ritiri. E' stata estesa l'ipotesi alle situazioni di obbligo per l'artista di osservare le misure di isolamento e quarantena. Nel caso in cui un artista sarà positivo al Covid verrà rispettato questo protocollo». Confermato quindi il ritiro e l'obbligo di quarantena.

E nel caso in cui risulta positivo qualcuno dell'entourage, Fasulo precisa: «Per i casi di positività, quarantena o coinvolgimento del tracing degli artisti. Se un cantate risulta positivo dovrà ritirarsi, lo stesso se dovesse coinvolto nel tracciamento di qualcuno del suo entourage. Applichiamo le norme usate in tutti i posti di lavoro»

