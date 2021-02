Sanremo 2021, Ibrahimovic e il regalo inaspettato all'interista Amadeus

Sanremo 2021, Zlatan Ibrahimovic sarà uno dei super ospiti di Amadeus al festival in programma a inizio marzo al teatro Ariston. Oggi nella presentazione ufficiale dell'edizione 2021 di Sanremo, lo stesso conduttore Amadeus, noto tifoso dell'Inter, ha rivelato un particolare su Zlatan Ibrahimovic, stella assoluta del Milan. Il campione svedese ha fatto un regalo speciale ad Amadeus.

«Lo dico da interista - spiega Amadeus durante la presentazione -. Ibra è un grandissimo campione, l'anno scorso è stato tutta una sera con noi Cristiano Ronaldo e quest'anno Zlatan Ibrahimovic che mi ha già regalato la sua maglia del Milan». Insomma, il derby in corso per lo scudetto in campionato ci sarà anche sul palco di Sanremo. L'interista Amadeus e il milanistra Ibrahimovic promettono già... scintille all'Ariston.

