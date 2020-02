Sanremo 2020, Diodato ha saputo in anticipo dallo spoiler di aver vinto? Il cantante racconta la sua verità

Sanremo 2020

Diodato

Diodato, chi è il vincitore del Festival di Sanremo 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 21:34

. L'errore di SkyTg24, che ha annunciato il vincitore del Festival con quaranta minuti di anticipo rispetto all'incoronazione sul palco dell'Ariston, ha rovinato la sorpresa a tanti spettatori che stavano seguendo Sanremo in tv. Ma Diodato era stato informato? In molti se lo sono chiesto. In un'intervista rilasciata a Rtl102.5 il vincitore ha raccontato quei minuti che lo hanno separato dalla ricezione del premio.«Guardavamo quello che succedeva in scena, noi eravamo attenti a vedere cosa accadeva - ha dichiarato Diodato alla radio - Stavamo preparando il piano e dicevamo "ok, dai Gabbani hai vinto tu". Era tutto così. Invece poi ci siamo accorti che c'era quasi un'ora di trasmissione rimanente, non capivamo nulla».Il cantante tarantino non era quindi al corrente di ciò che stava per accadere. Nessuno lo aveva informato dello spoiler di SkyTg24 che lo annunciava come trionfatore del Festival. Nessuno gli aveva rovinato la sorpresa che da lì a poco avrebbe cambiato la sua carriera.