Sanremo 2020, boom del Festival di Amadeus: share al 51,24%, battuto Claudio Baglioni

Il Festival di Amadeus vince la gara degli ascolti. La prima serata di Sanremo 2020, trasmessa il 4 febbraio su Rai1, ha registrato nella prima parte uno share del 51,24%, per un totale di 12.480.000 spettatori. Nella seconda parte il Festival di Sanremo è stato visto da 5.709.000 spettatori per uno share del 56,19%.



Amadeus, Fiorello, Diletta Leotta e Rula Jebreal reggono (e superano) il confronto con il festival 2019 firmato Claudio Baglioni, che nella prima parte fu visto da 12.282.000 di spettatori, per uno share del 49,40%, e nella seconda arrivò a 5.120.000 spettatori per il 50,05% di share. Mercoledì 5 Febbraio 2020, 10:01

