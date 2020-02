Sanremo 2020, Achille Lauro come San Francesco. Ma è solo l'inizio: «Ci saranno quattro storie diverse». E sale l'attesa

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha stupito il pubblico dicon la sua performance durante l'esibizione nella prima serata del Festival. Ha sceso la scala dell'Ariston avvolto in una cappa nera e oro, per poi rivelare una tutina dorata che a qualcuno ha fatto storcere il naso e ad altri ha mandato in estasi. In ogni caso,ha centrato l'obiettivo, e non sarà l'unica sorpresa: «Voglio portare quattro storie, quattro forme di omaggio, che rappresentino al meglio ciò che accade durante i miei live», ha spiegato.E a chi non è proprio piaciuto quel tipo di show?ha pensato anche a questo: «Ho deciso di osare, di azzardare, qualcuno potrà dire che sono pazzo: sono disposto a correre il rischio, certo che chi non comprenderà avrà comunque il mio rispetto».Ieri sera per la performancesulle note disi è ispirato alla celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà.