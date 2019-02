Sanremo 2019, diretta seconda serata: a Pino Daniele il premio alla carriera, super ospiti Cocciante e Mengoni

di Ida Di Grazia

Ci siamo. La seconda serata del, che seguiamo inminuto per minuto su Leggo.it , è appena iniziata. Dodici i cantanti in gara, l'altra metà verrà ascoltata domani. Super ospiti della kermesseche festeggia i suoi 10 anni di carriera cantando insieme a Tom Walker. Tra gli altri anche. Sarà consegnato questa sera il, a ritirarlo le figlie.21.05 dopo aver spiegato il regolamento si apre ufficialmente il televoto. Via alla gara. IL primo ad esibirsi è Achille Lauro.20.56 Ovazione del pubblico. Baglioni ribadisce l'importanza dell'armonia poi presenta Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ricordiamo che anche questa sera sono tre i sistemi di votazione previsti: il pubblico da casa tramite il televoto (peso del 40% sul risultato finale), la giuria demoscopica (30%) e la giuria della sala stampa (30%). Al termine di tutte le esibizioni sarà stilata la classifica parziale. Saranno mostrati solo i giudizi della sala stampa.20.51 Parte solo Baglioni con il suo inno corale "Noi no". I ballerini sono quelli del suo tour "Al centro"20:50 SiglaCi saranno poi gli attoriper presentare il film Un’avventura, e il duo comico Pio e Amedeo.La scaletta dei 12 cantanti in gara al Festival di Sanremo:Achille Lauro,Einar,Il Volo,Arisa,Nek,Daniele SilvestriEx Otago,Ghemon,Loredana Berté,Paola TurciNegrita,Shade con Federica Carta.