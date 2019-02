Marco Liorni è stato vittima di un incidente che potrebbe mettere a rischio la sua presenza a Sanremo: lo ha appreso l'agenzia Adnkronos, che afferma che l'incidente, non grave, sarebbe avvenuto qualche ora fa. Liorni dovrrebbe andare in onda da Sanremo nel pomeriggio di sabato prossimo con il suo programma ItaliaSì.



Grazie a Giulio Basoccu per avermi ricucito con attenzione! Devo restare presentabile per presentare. Grazie a Natale e agli altri dello studio Bozzi per avermi soccorso e condotto in buone mani

eh niente...una scivolata e uno spigolo di un cancelletto, hai presente Baglioni che cade dalle scale nello spot?

eh niente...una scivolata e uno spigolo di un cancelletto 😣 hai presente Baglioni che cade dalle scale nello spot? 😅@giuliobasoccu @NatAleGu — marco liorni (@marcoliorni) 6 febbraio 2019

Anche da qui grazie a @Natalegunnella e agli altri dello studio Bozzi per avermi soccorso e portato in buone mani. Grazie a @giuliobasoccu e alla sua equipe per avermi ricucito con attenzione

