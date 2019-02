Virginia Raffaele, cambio d'abito: svolta "rossa"

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2019 10:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Strepitoso numero di Virginia Raffaele sul palco dell'Ariston: in un monumentale abito di seta rosso fiammante, esaltato da un drappeggio che le sottolinea il punto vita, si presenta in scena per cantare Habanera, dalla Carmen di Bizet, ma poi dimentica le parole. Recupera a fatica il foglio accartocciato con il testo, ma quando si accorge che non è quello dell'opera di Bizet, ma è l'onnipresente passerotto di Baglioni, si esibisce semplicemente fischiando. Da applausi.