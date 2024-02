Russell Crowe sul palco di Sanremo annuncia il suo concerto al Colosseo: quando e dove acquistare i biglietti

Il direttore artistico Amadeus ha invitato Russell Crowe nella terza serata di "Sanremo 2024", lasciandogli spazio per un'esibizione che ha fatto impazzire la platea intera. Infatti, Russell Crowe non è soltanto un attore di fama internazionale ma anche un cantante che, insieme alla sua band, ha intrapreso un percorso diverso rispetto a come siamo abituati a vederlo.

Proprio sul palco dell'Ariston, la star ha affermato che l'idea di fare concerti è iniziata nel 2009 in un pub fuori Londra e da lì ha preso piede: «Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria», ha spiegato.





I biglietti e le date dei live

"Russell Crowe & The Gentlemen Barbers" è il nome della band di Russel Crowe, premio Oscar per "Il Gladiatore" e vincitore di un Golden Globe come miglior attore per "A Beautiful Mind". Il concerto di Russell Crowe a Roma è previsto per il 23 giugno 2024 al Colosseo.

Entrando nel dettaglio, il gruppo musicale ha scelto come location del live il Tempio di Venere, che fa parte del Parco Archeologico del Colosseo ed è situato proprio nelle vicinanze dell’Anfiteatro Flavio.

I biglietti per i concerti di Russel Crowe saranno in vendita su Ticketone a partire da lunedì 12 febbraio 2024.

Russel Crowe a Sanremo è stato un successo e gli italiani lo hanno acclamato con affetto e stima per l'artista dal grande animo: pensate non ha percepito un cachet per la sua ospitata, presentandosi direttamente dall'Australia in modo totalmente gratuito.

