di Alessia Strinati

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ha usato impropriamente la parola "" e in rete è scoppiata la polemica. La figlia del noto cantante, intervistata ain attesa della partenza della nuova edizione del, ha ricordato le precedenti edizioni della kermesse insieme alla padrona di casa, Mara Venier. Raccontando dell'edizione a cui ha partecipato nel 1989 ha fatto una "battuta" che alla rete non è sfuggita.«Sembravamo quattro autistici», ha detto Rosita, parlando delle gaffe fatte insieme a Paola Dominguin, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi, nel corso della conduzione del Festival. In rete si sono scatenate molte persone che l'hanno accusata di avere poca sensibilità sul tema, di essersi espressa in modo inadeguato e per alcuni aspetti anche offensivo. "Qualcuno dica alla signora Celentano che autistici non è sinonimo di deficienti. Vergogna", cinguetta qualcuno. "Per chi vive questo problema c'è poco da far battute", aggiunge un altro. E ancora. "Decisamente di cattivo gusto".In breve tempo la stessa Celentano si è resa conto di quanto stava accadendo, probabilmente durante la trasmissione le è stato riferito cosa stava accadendo sui social e proprio in diretta ha chiesto scusa a tutti per la sua espressione poco delicata: «Chiedo scusa, non era mia intenzione offendere nessuno».