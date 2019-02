Enrico Montesano a Domenica In, l'aneddoto hot con Mara Venier: Â«Ricordi quando ti toccavo...?Â»

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dal teatro al cinema, passando per la televisione:può vantare una lunga e ricchissima carriera. L'attore romano, ospite dia Domenica In, ha esordito ringraziando la conduttrice del programma di RaiUno: «Sai davvero mettere a tuo agio gli ospiti, parlando con te non sembra mai di essere in uno studio televisivo, ma nel salotto di casa».Ricordando il passato,ha poi rivelato un aneddoto 'hot' che i meno giovani potrebbero ricordare: «Ricordi quando facevo Torquato il pensionato? Ti avevo toccato le tette fischiando, in uno sketch. Oggi Torquato si lamenterebbe delle pensioni, come sempre». L'attore e, poi, hanno scoperto di aver vissuto nello stesso quartiere romano per qualche tempo, molti anni fa: «Eravamo entrambi in zona piazza Teatro di Pompeo e non ci siamo mai incontrati? Anche perché mi sarei accorto di una bella bionda come te...»., nei prossimi mesi, porterà Il Conte Tacchia nei teatri di tutta Italia. Alla vigilia della tournée, che partirà la prossima settimana da Bolzano, l'attore romano ha raccontato: «Il teatro è stato il segreto del mio successo, perché mi ha fatto capire davvero cos'è la comicità».