Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 23:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La cantante, in coppia con Briga, è salita sul palco ma la musica non è partita. Ilarità del pubblico che, nel silenzio dello studio, inizia a urlare: «Che bella canzone». Patty Pravo sembra innervosirsi: «Che sono venuta a fare? Una passeggiata?».È costretto a rientrare ancheForse un problema con l'orchestra. Per fortuna, dopo qualche minuto di imbarazzo, la musica è cominciata.A fine esibizione, Vomaggia Patty Pravo con un bouquet di fiori e la sua simpatica imitazione.