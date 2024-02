Sanremo 2024, Natalia Paragoni in platea: «Una canzone mi ha fatto piangere. Geolier? Ci sono rimasta male, mi sono dovuta trattenere»

di Cristina Siciliano

Geolier vince la serata cover a Sanremo e il pubblico dell'Ariston che cosa fa? Una pioggia di fischi. Al termine della quarta serata del Festival della canzone italiana dedicata ai duetti, la maggior parte del pubblico presente in platea non ha gradito il risultato della classifica, tant'è che molte persone hanno lasciato il teatro durante l'esibizione del rapper napoletano. Si grida allo scandalo e i social non aspettavano altro. A commentare quanto è accaduto è stata Natalia Paragoni in un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. L'influencer ha anche espresso la sua preferenza in merito all'esibizione cover di Sanremo.

Natalia Paragoni su Instagram

«Ho pianto molto ieri sera per le esibizioni - ha sottolineato Natalia Paragoni su Instagram -. Ammetto, non ho pianto per Angelina ma per il re Leone. Comunque volevo dirvi una cosa. Non mi sono piaciuti per niente i fischi. Ma davvero per niente. Infatti, ci sono rimasta parecchio male».

L'influencer ha aggiunto: «E pensate... una persona che era vicino a me ha iniziato a fischiare dopo l'esibizione di Geolier. Mi sono trattenuta perché poteva veramente succedere qualcosa, conoscendomi».

