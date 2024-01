Natalia Paragoni alle neomamme: «Due mesi dopo il parto ero già in palestra, ma il mio corpo non era pronto. L'ho ascoltato» L'influencer ha risposto ad alcune domande dei suoi follower e ha raccontato come ha vissuto il rapporto con il suo corpo post parto attraverso le sue Instagram stories







di Cristina Siciliano Natalia Paragoni, il 20 luglio 2023, ha dato alla luce Ginevra, la sua prima figlia avuta, con Andrea Zelletta. I nove mesi di gravidanza li ha vissuti abbastanza bene, però sono arrivati alcuni problemi post parto in relazione al suo corpo dopo la nascita della figlia. L'influencer ha raccontato tutto attraverso le sue Instagram stories e rispondendo ad alcune domande dei suoi follower. Le parole di Natalia Paragoni «Ho avuto paura all'inizio... L'influencer ha aggiunto: «Cistite post parto? Lo ammetto, sto molto meglio. Da quando ho partorito si è verificato solo un episodio leggero. Posso darvi un consiglio? Il sonno. Bisogna dormire tanto e restare a casa. Questa è la svolta». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 14:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA