Natalia Paragoni: «Ho avuto due relazioni non belle, possessione, gelosia e violenza»

di Cristina Siciliano

Oggi 25 novembre molte sono le persone che scenderanno in piazza per dire no alla violenza sulle donne. Per dire no alla prevaricazione e dire sì alla denuncia e alla ribellione contro anni, secoli, millenni di cultura maschilista. E ha scelto di «farsi sentire» anche Natalia Paragoni, influencer e mamma della piccola Ginevra, nata dall'amore con Andrea Zelletta. L'influencer ha raccontato, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, di aver vissuto in precedenza «due relazioni non belle». Natalia Paragoni ha parlato della sua esperienza ma soprattutto di «possessione», «gelosia» e «violenza».

Le parole di Natalia Paragoni

«Un giorno importantissimo per noi donne - ha sottolineato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -. Non è mai troppo tardi per parlare della propria esperienza e confrontarsi con altre donne ed è giusto ricordare quei momenti. Io avuto due relazioni non bellissime: la prima avevo 14 anni (l'età non deve essere una scusante per fare determinati gesti) ma comunque è sempre stata una relazione che vedevo giusta perché era la mia prima esperienza e quindi pensavo che l'amore fosse fatto di gelosia, di possessione, di violenza. Ma andando avanti mi sono resa conto da sola che io avevo bisogno di vivere la mia libertà e di pensare a me stessa».

«La seconda relazione, forse per abitudine della prima, mi sembrava anche questa normale - ha continuato Natalia Paragoni -.

Il consiglio

Natalia Paragoni ha spiegato alle donne che la seguono sul suo profilo Instagram quanto è importante «fare rumore e chiedere aiuto» in queste situazioni. «Cercate di comprendere quello che le persone a voi vicino vi dicono, lavoratele e chiedete aiuto - ha spiegato Natalia Paragoni -. Io ho chiesto aiuto ai miei genitori e loro mi hanno dato una bella scossa e infatti ora so cos'è l'amore da parte di una persona. Bisogna non aver paura di raccontare queste cose e l'ho fatto proprio perché penso che mi stiano ascoltando anche delle ragazze alle quali può servire aiuto».

L'influencer ha concluso: «Ci rimango male perché vedo che questo tipo di argomento non è ancora importante per molti. Mi raccomando aiutiamoci sempre noi donne perché oppure non farà mai nulla nessuno».

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Novembre 2023, 10:23

