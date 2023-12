Natalia Paragoni: «Quando sono sola a casa con Ginevra mi viene l'ansia». Le paure della neomamma

di Cristina Siciliano

Natalia Paragoni, molto attiva sul suo profilo Instagram, continua ad aggiornare i suoi follower raccontando la sua nuova vita da mamma della piccola Ginevra, avuta dal compagno Andrea Zelletta. La relazione tra Natalia e Andrea è sbocciata negli studi di Uomini e donne ed oggi, è più solida che mai. Nelle ultime ore, l'ex corteggiatrice ha infatti spiegato ai suoi follower attraverso un video nelle sue Instagram stories, quanto sia difficile per lei affrontare le giornate a casa da sola con la piccola Ginevra.

Le parole di Natalia Paragoni

«Ginevra adesso dorme ed io sono da sola perché Andrea è andato a Bologna per una cosa importante - ha spiegato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -.

L'influencer ha aggiunto: «Stanotte non ho chiuso occhio e secondo me Ginevra l'ha percepito perché non ha dormito neanche lei. Questa è stata la prima notte mia e della bimba da sole in casa perché di solito viene sempre mia cognata o qualcun altro a farmi compagnia. Perché odio stare da sola e mi viene molta ansia soprattutto con la bambina».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA