«Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni»: è questa la prima dedica ufficiale dei vincitori di Sanremo 2021. I Maneskin, la band romana composta dal cantante Damiano, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria, ha trionfato alla 71esima deizione del festival tra i Big con il brano "Zitti e buoni" e ha cominciato a twittare.

I Maneskin vincono a Sanremo, la video-intervista a Leggo : «Il titolo? Lo abbiamo deciso all'ultimo minuto»

Il pensiero è andato subito a quel prof, per poi pubblicare una foto con scritto: «ABBIAMO FATTO LA RIVOLUZIONE #Sanremo2021». E siccome il Festival è finito che erano quasi le 3 di notte, la battuta: «A questo punto restare svegli, dai, che tra poco siamo a Domenica In. #Sanremo2021».

All'annuncio della vittoria, i ragazzi si sono abbracciati piangendo e scuotendo la testa. Damiano è sembrato quello più sorpreso e continuava a dire «Non è possibile, non è possibile». Victoria invece è riuscita solo a inanellare una parolaccia dietro l'altra venendo bonariamente schernita da Fiorello.

Il gruppo ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con “Chiamami per nome”, e Ermal Meta, super favorito della vigilia, terzo con “Un milione di cose da dirti”. ll verdetto, in qualche modo storico perché premia un genere che ha frequentato poco l'Ariston.

A Willie Peyote, con “Mai dire mai (La locura)” è andato il Premio della Critica Mia Martini - Sezione Campioni, attribuito dalla Sala Stampa. Colapesce Dimartino con “Musica leggerissima” hanno conquistato il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, secondo Ermal Meta, terza Annalisa. Madame ha vinto il premio “Miglior testo Sergio Bardotti” per il brano “Voce”, Meta il premio “Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale”. Si è chiusa così un'edizione difficile del Festival.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA