Maneskin, l'odissea del nome sbagliato: anche Amadeus ci casca. Fiorello lo rimprovera: «Eh, dinne n'altra» VIDEO

I Maneskin hanno vinto la 71° edizione del Festival di Sanremo ribaltando ogni pronostico. La band romana ha trionfato nella serata finale di sabato battendo Fedez e Francesca Michielin, che si sono classificati al secondo posto, e Ermal Meta, il super favorito per la vittoria e poi arrivato terzo.

I Maneskin hanno vinto Sanremo 2021, le prime parole: «Dedichiamo la vittoria a quel prof che ci diceva di stare zitti e buoni»

Una vittoria che ha premiato un genere poco frequentato all'Ariston, e che ha stupito molti. Probabilmente anche lo stesso Amadeus, che per ben due volte ha sbagliato il nome del cantante. I Maneskin sono composti dal cantante Damiano, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria. Ma durante la serata il conduttore del Festival ha fatto confusione. La prima volta non è passata inosservata a Fiorello. Amadeus ha chiamato Damiano "Donato", suscitando la reazione di Fiorello: «Eh, dinne n'altra». Ma poi ci è ricascato, proprio durante la premiazione: «Donato, questo è per voi».

La vittoria dei Maneskin al Festival di #Sanremo2021 pic.twitter.com/Vcj5IXcQfo — Cinguetterai (@Cinguetterai) March 7, 2021

Un errore innocente, ma che non è passato in sordina per i fan su twitter: «Amadeus che chiama Damiano Donato, non ce la faccio». «Da Maneskin a Naziskin Da Damiano a Donato, Possiamo farcela eh».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Marzo 2021, 09:46

