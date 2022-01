Sanremo 2022, Maneskin super ospiti della prima serata. Amadeus: «Protagonisti assoluti»

Un ritorno in grande stile. A poche settimane dall'inizio del Festival di Sanremo 2022, arriva una super news: I Maneskin tornano “a casa”, stavolta come ospiti. A rivelarlo è Amadeus, questa sera, in diretta al TG1: «Protagonisti assoluti della prima serata saranno i Maneksin!». I componenti della band romana (Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio) calcheranno il palco dell'Ariston durante la serata del 1 febbraio.

Il direttore artistico del festival, in collegamento dall'Ariston, dove si trova per la prima volta nel 2022, rivela: «Abbiamo un grande affetto per loro e dopo un sentito invito da parte mia, hanno accettato».

In collegamento da Los Angeles, dove la band si trova per partecipare ad alcuni show televisivi, Damiano racconta: «Siamo qui perchè c'è un bellissimo sole - dice ironicamente - e perchè stiamo preparando il Saturday night live. Poi torneremo per prepararci a Sanremo». Un palco che ha regalato loro emozioni e successi. A partire dalla vittoria con il singolo “Zitti e buoni” la loro carriera ha preso il volo, come ricalca Amadeus: «Sono la band più forte al mondo, li aspetto a braccia aperte. Sono i super protagonisti della pirma serata e non poteva essere altrimenti perchè sono partiti da qui».

