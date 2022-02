Sanremo 2022, l’ira di Amadeus fa impazzire i social: «Come ai tempi di Pedro e la cipolla»

Dopo il successo di Sanremo 2022, Amadeus si è arrabbiato in conferenza stampa per le domande circa la presenza di Jovanotti sul palco del Festival per la serata delle cover, che avrebbe favorito Gianni Morandi nella gara. Il conduttore, perdendo a tratti il suo proverbiale aplomb, ha replicato a tutte le accuse e la maggioranza del popolo dei social si schiera con lui.

Jovanotti a Sanremo, Amadeus perde l'aplomb in conferenza stampa: «Morandi favorito? È una c***ata»

L’ira di Amadeus fa impazzire i social

Amadeus viene criticato in conferenza stampa per la presenza di Jovanotti sul palco con Gianni Morandi e il conduttore la prende male, ritenendo poco producenti certi domande quando la kermesse ha raggiunto risultati d’ascolto davvero moto importanti. Sul social #Amadeus è in tendenze e i follower entrano a gamba tesa nella polemica, schierandosi dalla parte del conduttore: «La gente – si legge su Twitter - deve rompere i cogl*** per tutto. È proprio vero, qualsiasi cosa uno faccia ci sarà sempre chi critica. Comunque migliore edizione in assoluto. Ci voleva una ventata di aria fresca #Amadeus».

I commenti sono molti e vanno da «Fanno le pulci su uno spettacolo che ha fatto il 60,5% e ha coinvolto completamente i giovani. #Amadeus continua», a «#Amadeus alla conferenza stampa "con il 60% di share, me la voglio proprio godere" in risposta alla polemiche sulla presenza di #jovannotti Chapeau #Sanremo2022», passando per: «E niente, #amadeus è un grande anche a smorzare ogni tipo di polemica, anche quelle sterili come questa qui. E aggiungerei anche in maniera netta e pulita.Applauso #Sanremo2022».

Alcuni utenti hanno poi notato una certa somiglianza fra l’Amadeus arrabbiato con il concorrente Pedro a “L’eredità” e quello visto in sala stampa oggi: «Non vedevo #Amadeus - nota un fan - così agitato dai tempi di Pedro e della cipolla #sanremo2022 #jovanotti”...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 15:41

