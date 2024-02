FantaSanremo, accordo col Parlamento Europeo: bonus ai cantanti che porteranno una matita sul palco, ecco il motivo e quanto vale

di Valerio Salviani

Il FantaSanremo arriva fino al Parlamento Europeo. L'istituzione dell'Ue ha firmato un accordo con gli inventori del gioco legato al Festival, per sponsorizzare il voto alle prossime elezioni europee, in programma a giugno. Per questo, i cantanti che porteranno una matita sul palco (simbolo di voto) avranno un bonus.

#UsailTuoVoto a #FantaSanremo



✏️ 🎶🇪🇺Bonus speciale @europarl_it e @europainitalia : portare una matita sul palco!



La matita è simbolo di democrazia e del diritto di voto in vista delle #europee2024.



Invita i tuoi cantanti preferiti a portarla sul palco di #Sanremo2024 oggi! pic.twitter.com/fL0uoCZAV5 — Parlamento europeo (@Europarl_IT) February 8, 2024

Bonus matita, quanto vale

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Febbraio 2024, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA