Sanremo, Emma Marrone torna indietro sul green carpet e prende sotto braccio Loredana Bertè: «Sfilano due donne rock»

Durante la serata di ieri sera, 5 febbraio 2024, tutti gli artisti del festival di Sanremo hanno sfilato sul green carpet che li avrebbe condotti dal teatro Ariston al palco di piazza Colombo, tra questi Emma, che ha compiuto un gesto di stima nei confronti di Loredana Bertè.

L'ex allieva di amici, stava percorrendo il green carpet durante una puntata del Prima Festival, programma condotto da Paola e Chiara in onda su Rai 1, quando si accorge che dietro di lei c'è Loredana Bertè, e in onore della stima reciproca, la cantante torna indietro prendendola sotto braccio per percorrere il tappeto verde insieme.

Inizialmente tutti si sono interogati sul perchè Emma si fosse fermata nel bel mezzo della camminata per poi tornare indietro di corsa: «Emma si fa la sfilata...due donne rock», afferma qualcuno.

Emma che va incontro a Loredana è già una delle scene più dolci di quest’anno.🥹❤️ #PrimaFestival #Sanremo2024 pic.twitter.com/I1LMUPJCOf — •LP• 🫧 (@isorrisidiem) February 5, 2024

Questo gesto di rispetto e gentilezza ha portato il web a commentare sui social: «Uno dei momenti belli», afferma qualcuno.

