Sanremo 2024, BigMama sente una fan urlare: «Mamma?!?!». Dietro la transenna anche il papà: «Per me mia figlia ha già vinto»

di Nikita Moro

Manca poco per scoprire chi sarà il vincitore della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ma per il papà di BigMama non ci sono dubbi: sarà sua figlia ad aggiudicarsi il podio, ma comunque vada «per me ha già vinto». Frasi pronunciate con un sorriso pieno d'orgoglio mentre è dietro una transenna che lo separa dalla cantante in gara. Tra la folla, Bigmama scorge un viso conosciuto e non si sbaglia, è proprio la sua mamma.

Il video

Oggi la finalissima del Festival di Sanremo 2024. Bigmama, che si è presentata al grande pubblico con "La rabbia non ti basta", compare in un video condiviso sui social più sorridente che mai, mentre è circondata dall'amore dei fan e da quello dei suoi genitori che si nascondevano tra la folla. «Sentivo una pazza che urlava ed era lei, è mia madre», ha detto la cantante, mentre la mamma continuava a fare il tifo da lontano e a salutarla con occhi luminosi. Poi, tra i fan, compare anche il papà della concorrente che si lascia andare a una dichiarazione d'amore tutta paterna: «Per me mia figlia ha già vinto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 19:22

