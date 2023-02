Amadeus, il primo giorno da boomer su Instagram: la colazione, il selfie e gli outfit. Ma non è lui a pubblicare

di Redazione web

Primo giorno su Instagram per Amadeus. Durante la prima serata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha preso in mano le redini dell'immagine social del direttore artistico e lo ha "emancipato" dal profilo di coppia che condivideva con la moglie Giovanna Civitillo creandogliene uno tutto suo: @amadeusonoio. Con una social media manager così, non è difficile credere che in poche ore i followers siano passati da zero a settecentomila (mentre si scrive).

Amadeus su Instagram

Ma come sta vivendo il primo giorno sui social il «boomer» (lo hanno definito così in diretta dal palco dell'Ariston) Amadeus? Il primo post (dopo quelli pubblicati da Chiara Ferragni) è il selfie scattato in compagnia del presidente Mattarella, poco prima dell'apertura del Festival. Tra le storie, Amadeus prima ricondivide una story in cui l'ha taggato la Ferragni, per poi lanciarsi nel vivo con due contenuti in cui fa colazione: «Non so se questo vi piacerà», dice mentre è seduto a tavola davanti a quella che sembra una ciotola di porridge. Ancora, Amadeus pubblica gli outfit indossati ieri sera e tagga anche Gai Mattiolo.

L'aiuto del figlio

Se ai followers sembra piacere la svolta social, Amadeus in conferenza stampa non si è detto del tutto convinto: «Per questa settimana continuerò a divertirmi, ma non sono proprio capace. Ha pubblicato mio figlio. Chissà, da domenica potrei tornare ad essere un boomer».

