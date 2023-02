Blanco chiede scusa su Instagram: «Ti voglio bene, Ariston. Non sono perfetto come mi volevi»

Blanco chiede scusa. In un post su Instagram, il cantante chiede venia per quanto avvenuto ieri durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023: «Chiedo scusa alla città dei fiori», scrive Blanco a corredo della foto di un foglio con alcuni appunti scritti a mano dallo stesso artista.

«Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo... - le parole di Blanco - E qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre sono caduto... Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi... Rido, rido, rido rido e rido perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso. Ti voglio bene Ariston, con tutta la mia follia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Febbraio 2023, 14:46

