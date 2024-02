Sanremo, Alfa (di nuovo) sotto accusa: dopo lo spoiler, il plagio. La canzone in gara ricorda un famoso brano degli One Republic

di Alessia Di Fiore

Sanremo è iniziato e già esplodono le polemiche. Dopo aver spoilerato sui suoi social una canzone che poi si è rivelato non essere quella in gara - e aver così evitato la squalificazione - Alfa ha portato il suo nuovo singolo Vai sul palco dell'Ariston. Peccato che la melodiaabbia fatto storcere il naso a non pochi spettatori, che hanno fatto notare la notevole somiglianza tra il pezzo del Big in gara e una famosissima canzone della band One Republic.

Si tratta di Run, un noto brano della band americana, che confrontato a quello di Alfa sirulterebbe simile anche negli arrangiamenti. Al momento si tratta solo di un pensiero di alcuni utenti del web e lo stesso cantante non è ancora intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda, né è detto che in futuro lo farà.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA