xxxTentacion, ucciso in un agguato: arriva la svolta, arrestato un secondo uomo

Una seconda persona è stata arrestata per l'della star del rap. L'uomo,di 22 anni, è accusato diavvenuto durante le riprese.Inizialmente era stato arrestato per una accusa di droga non correlata.Con lui il primo finito in manette è, 22 anni. I due sono ritenuti i responsabili dell'agguato a colpi di arma da fuoco avvenuto davanti a un negozio di moto di Deerfield Beach. Il suo avvocato ha detto che si dichiarerà non colpevole. Gli investigatori vogliono parlare anche con un terzo uomo, il ventiduenne Robert Allen, che è descritto come una "persona di interesse" nel caso e potrebbe sapere qualcosa sull'omicidio. Le autorità sostengono che il furto sia stato il motivo che sarebbe poi sfociato nell'omicidio di XXXTentacion.Il rapper sarebbe stato vittima di un'imboscata ad opera dei due sospetti. L'avvocato del rapper, David Bogenschutz, ha detto che gli investigatori gli avevano detto che XXXTentacion aveva visitato una banca poco prima delle riprese e che probabilmente aveva ritirato contanti per comprare una moto a Riva Motorsports a Deerfield Beach.