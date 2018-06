xxxTentacion, video postumo inquietante: il rapper si sveglia dalla morte al suo funerale

Morto il rapper xxxTentacion vittima di una sparatoria a Miami

xxxTentacion, svolta nelle indagini sulla morte del rapper: 22enne arrestato, forse omicidio causale

Una coincidenza inquietante e unche diventa ancora più forte: è già virale (quasi 40 milioni di visualizzazioni in due giorni) ildi, rapper ventenne morto dieci giorni fa in una sparatoria in Florida. Il giovane artista 'trap', infatti, nel video del suo ultimo singolo, SAD!, aveva già immaginato il proprio funerale, lanciando anche un messaggio che oggi, dopo l'omicidio, sa di appello al mondo più che di introspezione personale: «Diffonderai l'amore nel mondo, lodi e gioia nel mio nome, cambierai il ciclo complessivo dell'energia che stiamo assimilando. Il mondo ha bisogno di cambiare, gli uomini devono imparare ad amare e ad accettarsi, invece di distruggere. Il mondo avrà presto più amore, vedrai».Nel videoclip, girato pochi giorni prima della morte il, al secolo, interpreta un demone,, un alter ego di, che si risveglia improvvisamente dalla morte durante il suo funerale e ingaggia uno scontro senza esclusione di colpi. Alla fine, il rapper muore di nuovo e si ritrova in una stanza buia con Gekyume, che per l'artista rappresentava un diverso stato di pensiero. Il demone afferma ancora: «Hai fatto bene a combattere contro te stesso: i tuoi demoni sembrano onorare i tuoi sforzi, sei soddisfatto».Al di là dell'inquietudine trasmessa da questo videoclip, apparso quasi profetico, SAD! ha già raggiunto un notevole primato, attestandosi al primo posto della Billboard Hot 100 nella prima settimana. L'unica altra volta in cui un singolo postumo riuscì a conquistare il primo posto della classifica musicale risale al 1997: in quell'occasione,, quattro mesi dopo il suo omicidio a Los Angeles, raggiunse la vetta con No Money No Problems.