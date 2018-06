Sparatoria a Miami: muore il rapper xxxtentacion

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È morto XXXTentacion. Il giovane rapper statunitense sarebbe stato colpito da un’arma da fuoco mentre si trovava a Deerfield Beach, Miami. All'anagrafe Jahseh Dwayne Onfroya, aveva compiuto vent’anni lo scorso 23 gennaio. Uno dei suoi maggiori successi è stato la canzone Look at Me. A dare la notizia ufficiale Broward Sheriff, sul canale Twitter (“The adult male that was taken to the hospital has been pronounced dead”, Un uomo è stato trasportato all’ospedale morto). I suoi post social sono stati cancellati, e sul canale Instagram, rimane l’ultima foto. Love is war. E la foto di lui con la testa in giù.Secondo quanto riferito dal sito TMZ, il rapper stava uscendo da un rivenditore di motociclette nel sud della Florida e un uomo armato ha raggiunto il suo veicolo e gli ha sparato.