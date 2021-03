Wrongonyou, da Sanremo 2021 al palco: le date del tour "Sono Io Live"

Wrongonyou annuncia le date del tour “Sono Io Live”. Wrongonyou, dopo aver vinto a Sanremo 2021 il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte con “Lezioni di volo”, comunica ai fan gli appuntamenti con il tour “Sono Io Live”, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

WRONGONYOU, LE DATE DI "SONO IO LIVE"

Wrongonyou per il “Sono Io Live” aggiunge a quelle di Milano e Roma, altre cinque date in tutta Italia: il tour partirà infatti il 5 novembre da Bari e arriverà il 6 novembre a Santa Maria a Vico (CE), il 27 novembre a Torino, il 29 novembre a Milano, il 4 dicembre a Roma, il 10 dicembre a Bologna e l’11 dicembre a Roncade (TV).

CALENDARIO DATE:

Venerdì 5 novembre 2021 || Bari @ Officina degli Esordi – NUOVA DATA

Sabato 6 novembre 2021 || Santa Maria a Vico (CE) @ SMAV – NUOVA DATA

Sabato 27 novembre 2021 || Torino @ Circolo della Musica – NUOVA DATA

Lunedì 29 novembre 2021 || Milano @ Santeria Toscana 31

Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Monk

Venerdì 10 dicembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club – NUOVA DATA

Sabato 11 dicembre 2021 || Roncade (TV) @ New Age Club – NUOVA DATA

“Sono Io” è il nuovo album di inediti di Wrongonyou, uscito per Carosello Records il 12 marzo in streaming. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione di un esclusivo vinile contenente “Lezioni di volo” nella sua versione originale e acustica, esaurito in soli tre giorni. Ottimi riscontri di critica e pubblico dopo la partecipazione al Festival: il brano ha raggiunto infatti il maggior numero di streaming tra quelli presentati nella categoria nuove proposte, con più di un milione di stream raggiunti e si è aggiudicato il premio di RTL 102.5 come brano più gradito dal pubblico della radio tra quelli delle nuove proposte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Marzo 2021, 16:08

