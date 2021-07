Videocittà, installazioni e sfide digitali per il festival all'Eur. Concerto speciale di Francesca Michielin

Quarta edizione, dal 15 al 19 settembre, dedicata al tema People and Planet per Videocittà, il festival della visione, dell'audiovisivo e della contaminazione tra le arti ideato dal Presidente Anica Francesco Rutelli e con la direzione artistica di Francesco Dobrovich. «Il tema portante sarà la sostenibilità conferma Rutelli È prioritario per tutti e proprio all'EUR, dove ci incontreremo, si svolgerà tra pochi mesi il G20».



La missione green di Videocittà 2021 troverà anche un'applicazione concreta grazie al progetto Ossigeno della Regione Lazio con la Fondazione Ecosistemi: tutte le emissioni di CO2 prodotte durante il festival verranno misurare e tradotte in piantumazioni arboree. La proposta artistica sarà fatta di luci, colori e suoni che creano immagini, di paesaggi audiovisivi, di ospiti, dibattiti, talk e videomapping cui si potrà assistere tra Piazza John Kennedy e il Giardino delle Cascate all'Eur. Quest'ultimo si trasformerà in un grande villaggio in cui si esploreranno le frontiere dell'audiovisivo e ospiterà RGB live, il format di contaminazione tra immagini e musica in cui troveranno spazio i contributi di Lorenza Liguori e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Myss Keta. Grazie alla collaborazione con Rai Cinema sarà allestita una sala VR con 15 postazioni in cui il pubblico si immergerà nella realtà virtuale. L'evento di apertura, a Piazza Kennedy, si farà con l'imponente installazione Ocean Data, concepita per riflettere sull'importanza del mare come origine e fonte di vita. Un progetto realizzato dallo studio OUCHHH di Istanbul, che curerà anche l'esibizione di Francesca Michielin: non un semplice concerto, ma un progetto di Intelligenza Artificiale in cui l'artista si metterà emotivamente a nudo. Una sezione di Videoarte curata da Damiana Leoni e Rä di Martino sarà ospitata sulla terrazza del Palazzo dei Congressi, mentre un imponente video mapping su Challenge e Sfide Social ne animerà la facciata.

E per il gran finale un tributo al compositore premio Oscar John Williams, autore delle celebri colonne sonore di Star Wars e Lo squalo: una doppia esibizione eseguita da un'orchestra di oltre 60 musicisti arricchita dalle proiezioni sulla facciata del Palazzo dei Congressi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA