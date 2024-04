Tiziano Ferro, tenero papà: pausa dalla musica, si scopre calciatore per il figlio

di Cristina Siciliano

Tiziano Ferro ha scelto di dedicarsi esclusivamente all'amore per i suoi figli Andreas e Margherita. Lo scorso anno il cantante aveva annunciato una pausa dalla musica confermando poi la separazione dal suo storico manager Fabrizio Giannini dopo 23 anni insieme. Anche la vita privata di Tiziano Ferro si trova in in un momento delicato segnato dal divorzio dal marito Victor Allen. Tuttavia, grazie ai suoi piccoli, l'artista riesce a trovare sempre un momento di serenità da questo periodo turbolento.

Tiziano Ferro in campo

Tiziano Ferro ha pubblicato alcune foto nelle sue Instagram stories che mostrano la tenera esperienza vissuta insieme al suo piccolo Andres: cioè quella di giocare a calcio insieme. Entrambi si trovano in un campo da calcio e indossano lo stesso completino sportivo. In una delle due foto che Tiziano Ferro ha pubblicato su Instagram è possibile notare come sia lui che suo figlio compaiono di spalle in pantaloncini neri e maglietta a maniche corte sfumata dal rosso al nero.

L'annuncio divorzio

A cinque anni dal «sì», celebrato nell'estate del 2019, prima a Los Angeles e poi a Latina, Tiziano Ferro il 17 marzo 2024 ha annunciato la fine ufficiale del suo matrimonio con Victor Allen. «Non è la fine del mondo - aveva scritto il cantante su Instagram -. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA