Tiziano Ferro sempre più in crisi: «Ecco perché espongo così tanto le mie ferite…»

di Cristina Siciliano

Tiziano Ferro sempre più in crisi. Le sue «sere nere» l'artista le sta condividendo giorno dopo giorno con i suoi follower attraverso le sue Instagram stories. Il cantante di Latina, dopo l'annuncio del divorzio dal marito Victor Allen, dopo sette anni d'amore e 4 di matrimonio, ha spiegato ai suoi fan che sta vivendo un periodo buio della sua vita ma la cosa importante è chiedere aiuto senza figere che vada tutto bene come sesso si fa. Dopo aver pubblicato la chat con un amico, Tiziano Ferro nelle ultime ore ha lanciato un altro messaggio ai suoi follower, dove ha spiegato il motivo per il quale espone così tanto le sue ferite.

Tiziano Ferro su Instagram

Negli ultimi sei mesi del 2023 Tiziano Ferro ha dovuto affrontare alcuni ostacoli e momenti difficili. E anche il 2024 non è cominciato all'insegna della positività. «La gente mi chiede "perché esponi così tanto le tue ferite...?" - ha sottolineato Tiziano Ferro nelle sue Instagram stories -.

Il cantante ha aggiunto: «Ho il privilegio di poter parlare con tante persone, perché sprecarlo? Le persone buone fanno meno rumore di quelle che distruggono anche se in silenzio. L'aiuto arriva sempre».

