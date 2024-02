Tiziano Ferro, le parole di supporto a Sangiovanni: «So bene cosa significa, prenditi il tempo necessario»

di Cristina Siciliano

Sangiovanni, reduce dall'esperienza di Sanremo, non lascia spazio agli equivoci e dice basta. Il cantante ha condiviso il malessere e la fatica che sente in questo periodo con i suoi follower annunciando la sua decisione, ossia quella di ritirarsi momentaneamente dal mondo della musica.

«Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è - ha scritto Sangiovanni su Instagram -. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo».

Tra i tanti artisti che hanno manifestato il proprio supporto all'ex allievo di Maria De Filippi c'è Tiziano Ferro che ha lasciato un commento a corredo del post pubblicato da Sangiovanni.

Le parole di Tiziano Ferro

«Caro Sangio, sei giovane e ti sono piovute addosso immense responsabilità; tutte insieme e da un giorno all'altro - ha commentato Tiziano Ferro -.

Il cantante ha concluso: «Quindi sottoscrivo il virgolettato e aggiungo: a costo di importelo, prenditi cura di te. Farà bene al tuo spirito ma anche allo spirito di chi ti sta accanto».

