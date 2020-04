Tiziano Ferro: «Si faranno i concerti? Il governo ci risponda». Scoppia la bufera social: «Chi più ha più vuole»

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 22:10

Domenica scorsa, il cantante di Latina è stato ospite in collegamento dia Che tempo che fa e ha lanciato un appello al governo.Dopo l'intervista, il conduttore ha chiesto a Tiziano Ferro qualche aggiornamento sul tour estivo, che dovrebbe partire con una data zero il 31 maggio da Lignano Sabbiadoro e proseguire per giugno e luglio. Ecco le parole di Tiziano Ferro: «Noi abbiamo bisogno di sapere se si possono fare concerti, abbiamo bisogno di risposte, ad oggi tecnicamente non sappiamo nulla, e lo dico per i fan che chiedono a me, ma non solo a me, a Vasco, a Cremonini, cosa sarà dei loro biglietti.».L'appello del cantante però non sarebbe stato capito da tutti i follower ed è scoppiata una polemica su Twitter. «», hanno commentato alcuni utenti. E ancora: «». Ma sono tanti anche i fan che difendono Tiziano Ferro: «». Il cantante non ha replicato alle critiche, ma si è limitato a pubblicare sulle sue stories di Instagram i commenti dei follower che hanno capito il suo punto di vista.