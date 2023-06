Tiziano Ferro commosso sul palco: «Non ho parole per la ragazza morta nell'incidente dopo il mio concerto»

Tributo di Tiziano Ferro a Martina Ventura, la ragazza di 26 anni morta in un incidente d'auto mentre tornava a Rieti dopo aver assistito proprio a un suo concerto a Roma. Il cantautore, dal palco del Maradona di Napoli, ha rivolto un pensiero alla giovane e chiesto al suo pubblico di unirsi in una preghiera.

Morta in un incidente dopo il concerto di Tiziano Ferro: Martina Ventura aveva 28 anni. Alla guida dell'auto c'era il suo fidanzato

«Io non ho parole per questa cosa, ma non posso non rivolgere un pensiero a questa ragazza. Fatemi condividere con voi una preghiera e un applauso alla famiglia di Martina»: con queste parole Tiziano Ferro si è rivolto al pubblico del Maradona di Napoli, sua prima tappa dopo quella all'Olimpico di Roma, a cui aveva assistito la giovane fan reatina.

L'incidente

Martina Ventura, è morta nella notte tra sabato e domenica a Roma. L'auto, condotta dal suo compagno, di 28 anni, per cause da accertare, è finita contro un muro in via della Pisana, all'altezza di via Morelli. Il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, non in pericolo di vita. Dai test, è risultato negativo sia al consumo di stupefacenti che di alcol.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA