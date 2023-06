Morta in un incidente dopo il concerto di Tiziano Ferro: Martina Ventura aveva 28 anni. Alla guida dell'auto c'era il suo fidanzato

di Redazione web

Era partita da Rieti per uno dei suoi cantanti preferiti, Tiziano Ferro. Dopo il concerto allo stadio Olimpico, l'incidente stradale, a Roma, in cui ha perso la vita.

Una giovane di 26 anni, Martina Ventura, è morta nella notte tra sabato e domenica a Roma. L'auto, condotta dal suo compagno, di 28 anni, per cause da accertare, è finita contro un muro in via della Pisana, all'altezza di via Morelli.

L'incidente a Roma di Martina Ventura

La ragazza è deceduta nell'impatto, mentre il giovane è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, non in pericolo di vita.

Martina era originaria di Marcetelli, piccolo paese della provincia di Rieti, ma abitava in via Nuova, nel centro di Rieti. Da quanto è stato possibile ricostruire, sabato aveva raggiunto il compagno e insieme sono andati al concerto, prima delle due serate del cantautore di Latina. Da capire l'esatta dinamica del'incidente e le cause.

Martina è stata anche ricordata a Rieti nella processione dei Ceri, che per alcuni minuti ha fatto sosta davanti al portone di via Nuova.

