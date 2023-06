Incidente tra moto e auto pirata, ferita una bambina di 11 anni: è grave al Gemelli

di Redazione web

Incidente tra un'auto e una moto pirata, grave una bambina di 11 anni. È stata trasferita nella notte fra domenica e lunedì al policlinico Gemelli di Roma, dopo le prime cure e il ricovero in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria di Terni, una bambina di 11 anni, ternana, che domenica pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente stradale vicino a Terni mentre era con il padre in sella a una moto che si è scontrata con un'auto, poi fuggita.

Incidente a Terni, grave una bambina

L'incidente è avvenuto lungo la strada statale 79 a Piediluco (Terni), nei pressi del Circolo Canottieri (vocabolo Mezzelvetta). La bambina ha riportato un serio trauma cranico ma anche altri traumi e fratture che hanno imposto cure e un monitoraggio ancora più intensivi. L'undicenne viaggiava insieme al padre, di 47 anni, entrambi di Terni.



Anche il genitore è rimasto ferito, ma in maniera meno seria rispetto alla figlia.

