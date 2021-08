​Taylor Swift sbarca su TikTok: in poco tempo il suo profilo ha già numeri record

​Taylor Swift sbarca su TikTok: in pochi minuti il suo profilo ha già più di 40mila follower. La cantate dei record ha aperto il suo account sulla piattaforma più amata dai giovani per lanciare il suo nuovo album “Red (Taylor’s Version)” in uscita il prossimo 19 novembre 2021.

Dopo la nuova versione di "Fearless", Taylor Swift ci "ricasca" e annuncia la pubblicazione della nuova versione dell’album del 2012 “Red (Taylor’s Version)” che uscirà il prossimo 19 novembre 2021 attraverso il nuovo profilo su TikTok che in pochissimi minuti ha superato i 40mila followe e altrettanti like.

"Red" è stato il quarto album in studio della cantante statunitense pubblicato il 22 ottobre 2012 e rappresentò una novità per Taylor Swift, che alla musica country accosta canzoni pop, rock e influenze da altri generi come arena rock, britrock, dance pop e dubstep. Red ha debuttato alla prima posizione della Billboard 200, risultando l'album con più alte vendite nella sua prima settimana dal 2002, e il secondo album di un'artista femminile ad aver venduto di più al suo debutto.

La Swift è l'artista donna con più settimane (53 totali) trascorse alla prima posizione della classifica Billboard 200 nella storia, ha infatti superato il record femminile precedentemente detenuto da Whitney Houston (46 settimane totali). Sempre all'interno della stessa classifica, occupa il terzo posto come artista con più settimane trascorse in prima posizione nella storia, dietro solamente ai The Beatles e a Elvis Presley.

