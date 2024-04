Star del K-pop lascia il fidanzato per la rabbia dei fan: «L'amore che ti diamo noi non è abbastanza?». L'amore vietato agli artisti

di Morgana Sgariglia

La star del K-pop, Karina, 23 anni, ha lasciato il suo fidanzato, l'attore Lee Jae-wook, 25, per il bene dei suoi fan. Yu Ji-min, vero nome dell'artista, era stata pesantemente insultata dai fan appena aveva ufficializzato il fidanzamento lo scorso febbraio ed era stata costretta a scusarsi in una lettera pubblica promettendo che in futuro avrebbe lavorato «in modo assiduo». Secondo l'agenzia dell'attore, i due si sarebbero lasciati per concentrarsi entrambi sul lavoro. I due ex fidanzati hanno fatto sapere che continueranno a sostenersi a vicenda come si addice tra colleghi.

Cosa è successo con i fan

I fan di Karina le avevano fatto capire in tutti i modi il loro dissenso, addirittura montando uno schermo su un camion davanti all'agenzia della cantante con le scritte scorrevoli: «L'amore che ti danno i tuoi fan non è abbastanza? Perché hai deciso di tradirci?». La star è la leader di un gruppo di cantanti chiamato Aespa formato dalla SM Entertainment nel 2020, ed è stata accusata anche dai suoi seguaci, il fanclub MY, di non essere stata una vera guida per la sua band.

Le star dentro una teca di cristallo

Quello di Karina e Lee Jae-wook è un raro caso di artisti coreani che hanno reso pubblica la loro relazione.

Il divieto è un espediente per proteggere gli artisti

Questa concezione ha spinto le etichette discografiche a imporre rigidi contratti in cui limitano le possibilità di uscire con persone in pubblico e solo alle star del pop (gli altri generi possono comportarsi come vogliono). Il divieto può durare dai tre ai cinque anni oppure le agenzie possono consigliare ai performer di tenere le relazioni amorose lontane da occhi indiscreti. Quando la trasgressione diventa pubblica, se non lo fanno subito i fan, ci pensano i feroci media coreani a fare a pezzi il malcapitato di turno. Quindi, la proibizione diventa una misura precauzionale per proteggere gli artisti.

Dove possiamo trovare l'ex coppia

Karina, che appartiene anche al supergruppo Got the Beat, partirà con le Aespa per il live tour internazionale “Synk: Parallel Line” da Seoul il 29 e 30 giugno. L'attore Lee Jae-woo ha una serie in corso su Disney+, “Illegittimo”, e ha recitato il ruolo del protagonista nel famoso telefilm Alchemy of Souls su Netflix.

