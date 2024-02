Kenneth Mitchell, morto a 49 anni l'attore di Star Trek: lascia la moglie e due figli. Lottava contro la Sla

Kenneth Mitchell, l'attore protagonista di Star Trek Discovery e della serie tv Jericho è morto sabato 24 febbraio in seguito a complicazioni dovute alla sua malattia: la sclerosi laterale amiotrofica, diagnosticatogli nel 2018. L'uomo di origini canadesi lascia la moglie Susan May Pratte, i suoi due figli Kallum Porter e Lilah Ruby, di dodici e diciassette anni. Famoso anche per Captain Marvel.

Chi è

Kenneth Mitchell è nato a Toronto, Canada, il 25 novembre 1974. Prima di scoprire il mondo della recitazione, aveva giocato nella squadra di calcio della University of Guelph. Nel corso della sua carriera ha lavorato nella serie tv della Cbs Jericho e in alcuni episodi di Csi Miami, Grey's Anatomy e Castle. L'attore tra le sue esperienze più importanti ha partecipato a 15 episodi della serie televisiva Ghost Whisperer nel ruolo di Sam Lucas e a partire dal 2017 diversi personaggi nella prima e seconda stagione di Star Trek: Discovery,i Klingon Kol; Kol-Sha, padre di Kol, e Tenavik.

La malattia

Nel 2018 a Kenneth Mitchell è stata diagonisticata la SLA e ha deciso di rivelare la sua diagnosi al pubblico solo nel 2020. Nell'ottobre del 2019 però per permettegli di lavorare in Star Trek, gli venne costruita una struttura mobile per poter interpretare il personaggio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 09:29

