Fu Bao addio: la Corea del Sud saluta il suo panda gigante. Il guardiano che lo ha cresciuto: «Ti ricorderemo sempre»

Striscioni e lacrime per l'ultimo giorno di Fu Bao. Oltre 6mila persone si sono radunate fuori dal parco di Everland in Corea del Sud per dire addio al panda gigante che, mercoledì 3 aprile, è stato trasferito in Cina. I fan hanno partecipato alla cerimonia di partenza commossi e hanno scattato le ultime fotografie, mentre il custode dello zoo che lo ha cresciuto ha chiesto a tutti di ricordarlo per sempre.

La storia del panda Fu Bao

Fu Bao, di sesso femminile, è il primo panda gigante ad essere nato in Corea, nel luglio 2020. Da quel momento se ne è sempre preso cura il custode dello zoo, Kang Cheolwon, che ha instaurato con l'animale e i suoi genitori un profondo legame. Per il parco Everland di Yongin, a 42 km da Seoul, Fu Bao ha rappresentato l'attrazione principale e il saluto all'animale è stato un evento straziante per la popolazione sudcoreana. Circa 5 milioni e mezzo di persone hanno visitato il panda a Yongin dall'inizio del 2021 al mese scorso.

Come previsto dall'accordo sulla conservazione delle specie animali a rischio di estinzione, avendo compiuto 4 anni, questo esemplare dovrà continuare la sua vita in Cina.

I fan, in lacrime, si sono radunati sotto la pioggia per dirgli addio, alcuni addirittura erano fuori dal parco già dalle 4 del mattino per poter assistere alla sua partenza. E hanno preparato poster, striscioni e palloncini con la sua immagine, mentre il guardiano Kang Cheolwon è rimasto appoggiato al veicolo - preparato appositamente per Fu Bao e decorato con le due foto - per un ultimo triste saluto, prima di assistere il panda nel volo verso la provincia di Sichuan.

La motivazione del trasferimento

Ora che ha quasi 4 anni di età, Fu Bao ha bisogno del sostegno fornito dal centro di conservazione cinese, appartenendo a una specie che rischia l'estinzione a causa del cambiamento climatico e che probabilmente sarebbe già scomparsa da tempo, se gli zoo cinesi non si fossero impegnati per la sua salvaguardia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 18:47

